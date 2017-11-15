Ozi giderse Fortounis
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Oğuzhan’ın ayrılması durumunda Olympiakos’ta forma giyen 25 yaşındaki Kostas Fortounis alınacak
BAŞKAN İKİNCİ KEZ GİDECEK
Başkan Fikret Orman, 25 yaşındaki oyuncu için yakın dostu Olympiakos Başkanı Marinakis'den sezon başında da talepte bulunmuş ancak olumsuz yanıt almıştı. Başkan Orman'ın, Oğuzhan giderse teknik direktör Güneş'in ısrarıyla Fortounis için bir kez daha Komşu'ya giderek Marinakis'in kapısını çalacağı iddialar arasında.
Siyah-beyazlıların listesindeki Fortounis, 4 sezondur Olympiakos formasını giyiyor. Kaiserslautern'de 77 karşılaşmada görev yaptıktan sonra Yunan ekibine transfer olan 25 yaşındaki yıldız, 131 resmi maçta şans buldu. Rakip filelere 44 gol gönderen Fortounis, 34 de asist yaparak; takımının attığı 78 gole direkt katkıda bulundu.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:21
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Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak
Toplam 7
Yorum
tarafkartal ozii düşüşte ama dün milli takım atak gollerinde cenk ve ozi vardı...
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Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımı
Toplam 1
Yorum
Yeter be Batırdınız kabul edin bu takımı.. İnsanları kandırmayın artık..
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Ozi giderse Fortounis
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) lucas olmadı bari bunu alın gerçi tarz olarak oğuzhan vari biri ama bakalım güneş başka bişeye evrile bilir :)
Ozi giderse Fortounis haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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