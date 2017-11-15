Ozi giderse Fortounis

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Oğuzhan’ın ayrılması durumunda Olympiakos’ta forma giyen 25 yaşındaki Kostas Fortounis alınacak

SİYAH-beyazlılar, sadece ara transfer değil sezon sonunda yapılacak takviyeler için de şimdiden düğmeye bastı. Yönetim, Haziran 2018'de sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan Özyakup'un yapılacak görüşmeler sonrası uzatmayı kabul etmemesi durumunda genç oyuncusunu satış listesine koyacak. Teknik direktör Şenol Güneş, Oğuzhan'ın gitmesine kesinlikle karşı çıksa da, anlaşma sağlanamaması durumunda Güneş'in favorisininise Konstantinos Fortounis olduğu ifade edildi. Tecrübeli teknik adam, Vida'dan sonra alınması için "istiyorum" baskısı yaptığı ikinci ismin yaklaşık 9 milyon euro'luk bonservis bedeli bulunan Fortounis olduğu öğrenildi.



BAŞKAN İKİNCİ KEZ GİDECEK

Başkan Fikret Orman, 25 yaşındaki oyuncu için yakın dostu Olympiakos Başkanı Marinakis'den sezon başında da talepte bulunmuş ancak olumsuz yanıt almıştı. Başkan Orman'ın, Oğuzhan giderse teknik direktör Güneş'in ısrarıyla Fortounis için bir kez daha Komşu'ya giderek Marinakis'in kapısını çalacağı iddialar arasında.



Siyah-beyazlıların listesindeki Fortounis, 4 sezondur Olympiakos formasını giyiyor. Kaiserslautern'de 77 karşılaşmada görev yaptıktan sonra Yunan ekibine transfer olan 25 yaşındaki yıldız, 131 resmi maçta şans buldu. Rakip filelere 44 gol gönderen Fortounis, 34 de asist yaparak; takımının attığı 78 gole direkt katkıda bulundu.