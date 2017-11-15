 Kartal'da 4 isim yolcu – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Kartal'da 4 isim yolcu

    Kartal'da 4 isim yolcu

    Beşiktaş devre arasında 4 futbolcusu ile yollarını ayırmaya hazılanıyor. Yönetim , , Aras ve ’ya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

    İddiaya göre Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi öncesi hareketlilik devam ediyor. Dinamo Kiev ile sözleşmesi sona erecek Domagoj Vida'yı kadrosuna katacak olan siyah beyazlılar, forma şansı bulamayan oyuncuları ile de yollarını ayıracak.

    Bu sezon A Takım kadrosuna alınmayan ve 21 yaşaltı takımı ile antrenmana çıkan ve Denys ile görüşen yönetim, iki oyuncusundan da, kendilerine takım bulmalarını istedi. Siyah beyazlı yönetim, teknik heyetin kadroda düşünmediği Aras ve Boyko ile yolların ayrılması durumunda, mali yükten de kurtulacak. Zira A takım kadrosunda yer alamayan iki futbolcunun yıllık ücreti toplam 2.2 milyon Euro'yu buluyor.

    Sezonun geride kalan bölümünde 1 maçta, sadece 2 dakika süre alan ile de yollar ayrılabilir. Yönetim 29 yaşındaki oyuncu için öncelikle kiralama teklifkerine sıcak bakacak. Vida transferi ve Atınç'ın sakatlıktan dönmesiyle stoperde 6. alternatif durumuna düşecek 'in kiralanması düşünülüyor. Hırvat oyuncuyu sezon sonuna kadar sürekli forma giyebileceği bir takıma göndermeyi planlayan yönetim, gelecek teklifleri bekleyecek. Bu sezon 2 maçta görev yapan Mitrovic, 36 dakika süre aldı.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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