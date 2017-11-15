Everton ısrarcı

İNGİLİZ HITC, Premier Lig ekiplerinden Everton'ın fiyat istediği Oğuzhan Özyakup'la sözleşme imzalaması gerektiğini iddia eden bir haber yaptı. Haberi sahibi Vincent Ralph, Schneiderlin'in yarattığı hayal kırıklığı sonrasında Everton'ın sistemini harekete geçirecek ismin Oğuzhan olduğundan bahsederken; İngiliz taraftarlar da yorumlarında Oğuzhan'ın kaçırılmaması gerektiğinin altını çizdiler.