Cenk'e 9 teklif var

Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle yıldızlaşan, Milli Takım'da da aynı performansı sergileyen Cenk Tosun'u, 9 Avrupa kulübü yakın takibe aldı

BEŞİKTAŞ'ın formda golcüsü Cenk Tosun'un peşinde Avrupa'nın pek çok ülkesinden takımlar var. Golcü oyuncu için 20 milyon euro'nun üstünde bonservis bedelleri konuşulurken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman oyuncusunu ancak sezon sonunda satabileceklerini, ara transferde bunun mümkün olmadığını belirtmişti. Bu arada İngiliz ekiplerinin temsilcilerinin golcü oyuncunun Almanya'da yaşayan babası Şenol Tosun ile görüştüğü ortaya çıktı.



'GİT' DERLERSE EĞER GİDERİZ

NİYETLERİNİN ciddi olduğunu gösteren İngilizler'in devre arası için bu transferi düşündüklerini söyledikleri belirtildi. Baba Tosun'un ise Tottenham ve Everton'a, "Cenk'in kulübüyle sözleşmesi sürüyor. Bizim bir sıkıntımız yok. Beşiktaş "Git" derse gideriz, yoksa kalırız. Bu işi kulüp ile görüşmeniz gerek. Ancak Cenk'in tercihi İngiltere" dediği öğrenildi. İşte son dönemde Cenk Tosun ile adı anılan 9 takım şöyle: Dortmund, Napoli, Sevilla, Newcastle, Everton, Tottenham, West Ham, Wolfsburg ve Crystal Palace.



DEVLER LİGİ'NDEN CENK PAYLAŞIMI

UEFA Şampiyonlar Ligi, resmi twitter hesabından Cenk Tosun paylaşımları yapmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi resmi twitter hesabından bir Cenk Tosun paylaşımı daha yapıldı. Bu kez yapılan paylaşımda "Cenk Tosun son 7 karşılaşmada 8 gol kaydetti. Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu mu?" ifadeleri yer aldı.



Eldeki mi, daldaki mi?

BÜYÜK takımlarda golcü olmak zor, Türk golcü olmak daha da zor. Yüksek paralara alınan yabancı forvetler bekleneni veremeyince 'Uyum sağlayamadı' denilirken, yerli forvetler ise 'Büyük takım golcüsü değil zaten' denilerek gönderiliyor. Bugünkü örneğimiz Cenk Tosun... Kartal'ı içerde-dışarda uçuruyor, Milli Takım'ı sırtlıyor ama nedense hala yabancı forvetlerin gördü- ğü 'maddi-manevi' ilginin yarısını bile görmüyor. Avrupa kulüpleri ise bu kalitenin farkına vardı ve yıl sonunu beklemeden Ocak'ta işi bitirmek istiyor. Dikkat! Eldeki 1 kuş, daldaki 2 kuştan iyidir...



Mini yorum: Cenk Atılgan