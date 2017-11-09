 Gökhan Gönül seferberliği – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    seferberliği

    Gökhan Gönül seferberliği

    Beşiktaş’ta sık sık sakatlanan lig arasında bakıma alındı. Yıldız oyuncu için bir dizi tetkik yapılacak

    Beşiktaş'ta vazgeçilmez oyuncular arasında yer alan 'ün maçlarda sık sık sakatlanması can sıkıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ün durumunun tetkik edilmesi için kulüp doktoruna talimat verdi. Güneş'in, "Gökhan çok önemli bir oyuncu. Ancak onun tam randımanlı olarak oynamasını istiyorum. Bu nedenle ne gerekiyorsa yapın. Hakkında bana ayrıntılı bir rapor verin. O bizim vazgeçemeyeceğimiz oyunculardan biri" dediği öğrenildi.

    SAKATLIK KABUSU
    Gökhan Gönül ise bu sezon performansını en yüksek noktaya çıkarmak istediğini vurgulayarak, "Takımın başarısı için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ancak bazen sakatlanmak bunlara engel oluyor. Çok önemli bir rahatsızlığım yok. Ancak kendimi daha zinde tutmak istiyorum. Bu nedenle kendime iyi bakacağım. Sakatlanmak bir kabus" diye konuştu.

    Takvim
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gökhan Gönül seferberliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.