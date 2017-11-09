Gökhan Gönül seferberliği
Beşiktaş’ta sık sık sakatlanan Gökhan Gönül lig arasında bakıma alındı. Yıldız oyuncu için bir dizi tetkik yapılacak
SAKATLIK KABUSU
Gökhan Gönül ise bu sezon performansını en yüksek noktaya çıkarmak istediğini vurgulayarak, "Takımın başarısı için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ancak bazen sakatlanmak bunlara engel oluyor. Çok önemli bir rahatsızlığım yok. Ancak kendimi daha zinde tutmak istiyorum. Bu nedenle kendime iyi bakacağım. Sakatlanmak bir kabus" diye konuştu.
Takvim
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:58
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 11
Yorum
isimsiz çok ağır konuşmuş
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Ekici 11’e
Toplam 2
Yorum
1907 GENÇ FBLİ YAPILAN HERŞEY BOŞUNA Bİ HALT OLMAZ. SUNİ HAKEMLER SUNİ LİGİN SUNİ ŞAMPİYONUNU BELİRLEMİŞLER. HAFTADA 1 MAÇA ÇIKILSA YETER MASRAFA GEREK YOK
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 11
Yorum
fbcan şampiyonluğa kendisi inandığı için mi gayri resmi istifa etti?
Gökhan Gönül seferberliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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