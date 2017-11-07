 Barcelona tepkisi – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Barcelona tepkisi

    Barcelona tepkisi

    Başkan Fikret Orman’ın “Barcelona kulübünü çıkarırsanız şehir önemini yitirir” sözleri Katalanları kızdırdı

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Barcelona kulübü ve Barselona şehrine dair sarf ettiği sözler, Avrupalı futbolseverlerin diline düştü. Reddit adlı tartışma platformunda açılan başlıkta Orman'ın, "İspanya'da Barselona diye bir şehir var. Barcelona kulübünü çıkarırsanız şehir önemini yitirir" ifadeleri tartışıldı. Öne çıkan eleştiriler şöyle:

    -BestEve (Barcelona): Görünüşe göre Orman, Barça'yı övmeye çalışmış ama hem şehri hem de kulübü aynı anda aşağılamayı başarmış. Etkileyici!

    -MexicansInParis (Man United): Elbette, kim dünyanın en güzel ve kültürel şehirlerinden birini ziyaret etmek ister ki!

    -Kokin33 (Monaco): Bence Fikret Orman'ın bunu Asyalı turistlere söylemesi gerekiyor.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:25
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