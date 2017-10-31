 Beşiktaş'ta Monaco maçı öncesi kriz – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    'ta Monaco maçı öncesi kriz

    Beşiktaş'ta Monaco maçı öncesi kriz

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşılaşacak olan 'ta krizi yaşanıyor. Şenol Güneş'in maç öncesi yaptığı basın toplantısında Caner Erkin'in kadroya alınmayacağı açıklamasından sonra milli yıldızın tesislerden ayrıldığı öğrenildi.

    , UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4'üncü hafta maçında yarın saat 20.00'de Monaco ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi yapılan basın toplantısında konuşan teknik direktör Şenol Güneş yaptığı açıklamada , Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek'in yarınki maçın kadrosunda yer almayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından yapılan idmanda, Caner Erkin yer almadı. Konuyla ilgili kulüpten resmi bir açıklama henüz yapılmadı. DHA'nın haberine göre kadroda olmadığını öğrenen Caner Erkin tesislerden de ayrıldı.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:50
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