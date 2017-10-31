Beşiktaş'ta Monaco maçı öncesi kriz
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi yaşanıyor. Şenol Güneş'in maç öncesi yaptığı basın toplantısında Caner Erkin'in kadroya alınmayacağı açıklamasından sonra milli yıldızın tesislerden ayrıldığı öğrenildi.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4'üncü hafta maçında yarın saat 20.00'de Monaco ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi yapılan basın toplantısında konuşan teknik direktör Şenol Güneş yaptığı açıklamada Caner Erkin, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek'in yarınki maçın kadrosunda yer almayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından yapılan idmanda, Caner Erkin yer almadı. Konuyla ilgili kulüpten resmi bir açıklama henüz yapılmadı. DHA'nın haberine göre kadroda olmadığını öğrenen Caner Erkin tesislerden de ayrıldı.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 17:50
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