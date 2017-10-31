Beşiktaş SJ deplasmanda galip

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla 3. galibiyetini aldı. CEZ Nymburk ise 2. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya kötü başlayan Beşiktaş Sompo Japan, düşük şut yüzdesiyle oynayınca ilk periyodu 23-14 geride kapadı.

Maçın 2. çeyreğinde savunmada pota altını iyi kapatan siyah-beyazlı ekip, hücumda da etkili olmaya başladı ve Sertaç Şanlı'nın basketiyle ilk yarı sonunda farkı 5 sayıya (36-31) indirdi.

Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarının başında Diebler ile 3 sayılık basketler bularak 25. dakikada öne geçti: 42-43. Beşiktaş Sompo Japan, savunmayı da iyi yaptı ve 3. çeyrekte 9 sayılık üstünlük (46-55) yakaladı.

Beşiktaş Sompo Japan, son periyodun ilk bölümünde Can Maxim Mutaf ile etkili olarak 32. dakikada farkı 13 sayıya (46-59) çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, Strawberry'nin basketiyle 37. dakikayı 66-50 önde geçti. Hücumda konsantrasyonunu kaybeden ve 38. dakikada skorun 66-61'e gelmesine engel olamayan Beşiktaş Sompo Japan, Sertaç Şanlı ile oyunun kontrolünü elinde tuttu ve karşılaşmayı 70-64 kazandı.