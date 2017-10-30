 Yanlış hesap Bağdat’tan döner – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Yanlış hesap Bağdat’tan döner

    Yanlış hesap Bağdat’tan döner

    SİYAH-beyazlılar Alanya deplasmanında alınan üç puana sevinirken, bir yandan da Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezanın indirileceğine inanıyor.

    Siyah-beyazlı kulübün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Caner Erkin'e verilen 6 maçlık ceza ile ilgili olarak şunları söyledi: "Caner'e verilen ceza toplumsal reaksiyonla verilmiş abartılı bir karar. Hukuki bir karar değil. Başka takımların yöneticileri bu konu ile ilgili yorumlarını kendilerine saklasınlar. Kendi başlarına gelecekleri önlemek için algı yapmaya çalışıyorlar. Caner bizim oyuncumuz ve ceza bizi ilgilendirir. Tahkim Kurulu'na gideceğiz. Babel'in cezası nasıl bir maça indiyse Caner'de de yanlış hesap Bağdat'tan döner."
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:29
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