Vodafone Park kapalı gişe
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında 1 Kasım Çarşamba günü Monaco'yu ağırlayacak Beşiktaş'ta karşılaşma biletlerine yoğun ilgi var. Bugün 11'de satışa çıkan biletlerin çoğu tükenirken kalan biletlerin de kısa süre içerisinde bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Kategori 1 : 450TL
Kategori 2 : 400TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:58
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İlla bağıralım mı!
Toplam 52
Yorum
Egeli FB li Iyi seyredin ve senden rica ediyorum mactan sonra burada yorumunu takip edecegim bakalim ne diyeceksin
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Gomis niye çıkar
Toplam 21
Yorum
MR. Black BJK Kıymetli dostum, haklısın hakem TS maçında hatalı kararlar verdi, Kırmızı kartı es geçti. Ancak 90 dakikada 1 şutunuz var. Özeleştiri önemli
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Gomis niye çıkar
Toplam 21
Yorum
Rikerink bey acilen göreve getirilmelidir hehehehe.
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