 Vodafone Park kapalı gişe – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    kapalı gişe

    Vodafone Park kapalı gişe

    UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında 1 Kasım Çarşamba günü Monaco'yu ağırlayacak Beşiktaş'ta karşılaşma biletlerine yoğun ilgi var. Bugün 11'de satışa çıkan biletlerin çoğu tükenirken kalan biletlerin de kısa süre içerisinde bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Çarşamba günü evinde 'yu ağırlayacak Beşiktaş'ta karşılaşma biletleri satışa çıktı. Satışa çıkan biletlere büyük ilgi olması yönetimde yüzleri güldürdü. Toplamda 41 bin 903 kapasiteli 'ta kalan biletlerin fiyat aralığı ise şu şekilde:

    Kategori 1 : 450TL
    Kategori 2 : 400TL
    VIP : 800TL
    1903 A-E BLOK : 800TL
    1903 B - D BLOK : 850TL
    1903 C BLOK : 900TL
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vodafone Park kapalı gişe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.