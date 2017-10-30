Orman teklifi geri çevirdi

Newcastle United, Tosun Paşa için 20 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Başkan Fikret Orman ise yıldız golcü için 20 milyon pound istedi. Kurdan dolayı aradaki fark yaklaşık 11 milyon 500 bin Türk Lirası.

Attığı goller ve sergilediği performans ile Avrupa'nın dev ekiplerinin takibinde olan Cenk Tosun için İngiliz kulüpleri girişimlere başladı. Akşam'da yer alan habere göre; Premier Lig'e 1 yıl aradan sonra yükselen ve bu sezon üst sıraları zorlayan Newcastle United'ın, Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için en ciddi takım olduğu öğrenildi. Gol makinesi Harry Kane'i elinde tutmasının zor olduğu bilinen Tottenham ile Premier Lig'de sıkıntılı günler geçiren Crystal Palace'ın da takipte olduğu Tosun Paşa için Newcastle'ın daha hızlı davrandığı ve 20 milyon euroluk bir teklif hazırladığı kaydedildi.

İSTENİLEN SERVET DEĞERİNDE

Newcastle'ın menajerler aracılığıyla Başkan Orman'a Cenk'in fiyatını sordurduğu bildirildi. Menajerler, 26 yaşındaki santrfora 20 milyon euroluk bir teklifin bulunduğunu Orman'a ilettiler ancak Başkan bu teklifi kabul etmedi ve 20 milyon pound istedi. 20 milyon euro yaklaşık 87 milyon 960 bin TL ederken, 20 milyon pound ise yaklaşık 99 milyon 480 bin TL ediyor. Yani arada 11 milyon 500 bin liralık büyük bir fark çıkıyor. Orman'ın da bu paradan vazgeçmeye niyetinin olmadığı da aktarıldı.

BREZİLYA'DA SANTRFOR ARAYIŞI

Newcastle'ın Cenk'i ocak ayında mutlaka kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Bunun yanında Cenk'i isteyen C. Palace ve Tottenham'ın da rekabeti artırması bekleniyor. Astronomik tekliflerin konuşulduğu Cenk'in devre arasında tutulmasının zor olacağı düşünülüyor. Bu nedenle şimdiden forvete futbolcu bakılmaya başlandı. Orman'ın Brezilya'da santrfor adaylarını incelediği de gelen bilgiler arasında.