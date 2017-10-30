Negredo iddialı konuştu
Beşiktaş formasıyla 14. resmi maçında golle buluşan İspanyol forvet “Artık attığım bu gol değil, her hafta attığım goller konuşulacak” dedi
ÜSTESİNDEN GELİRİM
ATTIĞI golün keyfini yaşadığın belirten İspanyol boğası şöyle devam etti: "Santrforun işi gol atmak, ben de santrforum. Gol atamayınca işimi yapamamış oluyorum. İşini yapamayan her insanda olduğu gibi bende de stres oldu. Ama tecrübeli bir oyuncuyum, bunlar daha önce de başıma geldi. Üstesinden gelmeyi bilirim. Tolga ile maçtan önce konuşmuştuk. Bana 'gol atacaksın' dedi. Oğuzhan'la da konuştuk, o da bana gol atacağımı söyledi. Hepsine bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim."
GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK
BAŞKAN Fikret Orman da, uzun süredir gol atamadığı için eleştirilen Negredo'nun artık kendisine geleceğine inandığını belirterek, "Bu golün önemi büyük. Şampiyon olursak eğer önemi daha da artacak. Şampiyonlukta büyük payı olacak. Negredo'nun artık gollerine devam edeceğine inanıyorum. Bu galibiyetle ligde yeni bir sayfa açtık. Şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu gösterdik" dedi. Yöneticiler de "Stres altındaydık, baskı çok büyüktü. Alanya'da hem maçı hem Negredo'yu kazandık" ifadelerini kullandılar.
HiÇ ARIZAÇIKARMIYOR
BEŞİKTAŞLI yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Negredo'nun gerçek bir profesyonel olduğunu söyledi. Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan ve takımına galibiyeti getiren isim olan Negredo'nun da baskıdan kurtulduğunu söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, "Negredo daha fazla şans bulmak istiyor ve bunun için de elinden geleni yapıyor. Daha çok oynarsa daha faydalı olacağını düşünüyor. Oynamadığı zamanlarda da arıza çıkarmıyor, görevini yapıyor. Bundan sonra daha çok şans bulabilir" dedi.
BİR GOLDEN FAZLASI
Negredo, klası ve kalitesi motivasyon boşluğu altında kaybolmak üzere olan gerçek bir golcü. Alanya maçını boş geçse, toparlaması çok zor olabilirdi. O nedenle attığı gol hem Beşiktaş, hem de kendisi için bir golden daha fazlasıydı. Dıştan içe doğru gelen şandel topları kaleye gönderip gol yapmak gerçekten büyük bir ustalık ister. Çünkü top ölü yaprak gibi gelir ve golcünün o topa hız ve şiddet kazandırması ancak çok doğru bir zamanlama ile mümkün olabilir. Negredo o pozisyonda muhteşemdi, adeta kafasıyla şut attı. Bu vuruş ve bu ustalık 35'i bulacağının garantisi değilse bile yeni gollerin habercisi olduğu tartışılmaz.
Mini yorum: Turgay Demir
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:26
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LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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