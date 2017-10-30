 Monaco maçının hakemi belli oldu – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    maçının hakemi belli oldu

    Monaco maçının hakemi belli oldu

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 1 Kasım Çarşamba günü sahasında Fransa'nın ile yapacağı maçı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada Paolo Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Riccardo Di Fiore'nin yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Massimiliano Irrati ve Antonio Damato olacak.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:48
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