Monaco maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 1 Kasım Çarşamba günü sahasında Fransa'nın Monaco ile yapacağı maçı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada Paolo Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Riccardo Di Fiore'nin yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Massimiliano Irrati ve Antonio Damato olacak.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:48
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Negredo iddialı konuştu
Toplam 7
Yorum
Abdurrahman Negredo'nun kafa golü onun kaliteli bir santrafor olduğunun kanıtıdır. Böyle darbeli kafa şutunu çok az futbolcu atabilir. Daha fazla süre alırsa, daha fazla gol atar.
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Gary Medel’e ceza yolda
Toplam 9
Yorum
adaletsiz yönetim şili milli takımda oynayan adamı yedek bırakıyosunuz 2 senedir top oynamayan şenol hocaya hareket çeken adama ceza vermiyosunuz
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Kral çıplak!
Toplam 1
Yorum
UA Bu takimi Tudor zararlisinin elinden acilen kurtar Baskaaaaaannn!!!!!!!
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