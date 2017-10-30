Gary Medel’e ceza yolda

Yönetim; Alanya maçında oyuna girmesi çağrısına isteksiz tavırlarla yanıt veren Medel’in ceza alıp almayacağına, Güneş’in raporu doğrultusunda karar verecek

BEŞİKTAŞ'ta gözler Gary Medel'e çevrildi. Siyah-beyazlıların sezon başında renklerine kattığı Şilili oyuncu, önceki akşam oynanan Alanya maçında teknik direktör Güneş'in oyuna girmesi talebine isteksiz tavırlar sergilemişti. Şilili futbolcuyla ilgili olarak yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in vereceği rapor önemli. Hocaya karşı geldiyse ve cezalandırılması isteniyorsa kulübümüzün disiplin talimatına göre işlem yaparız. Hocanın vereceği rapora göre duruma bakarız" açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili olarak Şenol Güneş "Benim çağırdığım oyuncu koşarak gelmeli" yorumunu yaparak Medel'in tavrını üstü kapalı olarak eleştirirken; yönetici Mahmutyazıcıoğlu ise Şilili futbolcuları Gary Medel'in adeta bir hırs küpü olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Medel hırs küpü, takımdaki herkes gibi o da oynamak istiyor. Oyuna girse çok faydalı olacağını düşünüyor. Sadece Medel'de değil takımdaki herkeste hırs var. İyi yönetilirse bu durum çok güzel bir şey. Biz bu durumu en iyi şekilde yönetiriz" diye konuştu.



Kulübeye alışık değil!

MEDEL, kariyeri boyunca oyuna sonradan girmeye alışık bir oyuncu değil. Avrupa'da yedinci sezonunu geçiren Şilili, bu sezona kadar oynadığı Sevilla, Cardiff ve Inter'de hep ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu. Sevilla'da 94 maçta sadece 3 kez oyuna sonradan dahil olan Medel, Cardiff'te 38 maçın 34'üne ilk 11 oynadı, kalan 4 maçta ise sakattı. İnter'de 109 maçın 3'ünde sonradan giren Medel, Beşiktaş'ta ise 7 maçın 4'ünde ikinci yarıda şans bulabildi.