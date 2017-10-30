Gary Medel’e ceza yolda
Yönetim; Alanya maçında oyuna girmesi çağrısına isteksiz tavırlarla yanıt veren Medel’in ceza alıp almayacağına, Güneş’in raporu doğrultusunda karar verecek
Kulübeye alışık değil!
MEDEL, kariyeri boyunca oyuna sonradan girmeye alışık bir oyuncu değil. Avrupa'da yedinci sezonunu geçiren Şilili, bu sezona kadar oynadığı Sevilla, Cardiff ve Inter'de hep ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu. Sevilla'da 94 maçta sadece 3 kez oyuna sonradan dahil olan Medel, Cardiff'te 38 maçın 34'üne ilk 11 oynadı, kalan 4 maçta ise sakattı. İnter'de 109 maçın 3'ünde sonradan giren Medel, Beşiktaş'ta ise 7 maçın 4'ünde ikinci yarıda şans bulabildi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:22
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Toplam 14
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 7
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Tudor'dan Çalımbay'a gönderme
Toplam 27
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LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
Gary Medel’e ceza yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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