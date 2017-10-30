 Babel: Özgüvenimiz yüksek – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Babel: Özgüvenimiz yüksek

    Babel: Özgüvenimiz yüksek
    CEZASI 1 maça indirilen ve Alanya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Babel, sahanın en iyilerinden biri olmayı başardı. Rakip kaleye 3 şut atıp, 3 de kilit pas veren, %87 isabetli pas oranı ile oynayan Hollandalı maçtan sonra, "Alanya maçı hayati bir anlama büründü. Altın değerinde 3 puan kazandık. Şimdi önümüze, özgüvenimiz daha yüksek bakıyoruz" ifadelerini kullandı. Hollandalı, çarşamba günü oynanacak Monaco maçı için de şu yorumu yaptı: "İlk 3 maçı kazandık ve gruptan çıkmaya çok yakınız, bunun bilincindeyiz. Zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. Neyse ki evimizde oynayacağız, bu avantaj" dedi.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:00
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