Babel: Özgüvenimiz yüksek

CEZASI 1 maça indirilen ve Alanya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Babel, sahanın en iyilerinden biri olmayı başardı. Rakip kaleye 3 şut atıp, 3 de kilit pas veren, %87 isabetli pas oranı ile oynayan Hollandalı maçtan sonra, "Alanya maçı hayati bir anlama büründü. Altın değerinde 3 puan kazandık. Şimdi önümüze, özgüvenimiz daha yüksek bakıyoruz" ifadelerini kullandı. Hollandalı, çarşamba günü oynanacak Monaco maçı için de şu yorumu yaptı: "İlk 3 maçı kazandık ve gruptan çıkmaya çok yakınız, bunun bilincindeyiz. Zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. Neyse ki evimizde oynayacağız, bu avantaj" dedi.