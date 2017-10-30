Anderson Talisca’ya teknik ekipten uyarı

Siyah-Beyazlılar'ın önceki akşam Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Talisca, ortaya koyduğu futbolla beklenenin altında bir görüntü sergilemişti. Şampiyonlar Ligi'nde adeta fırtına gibi esen genç futbolcu, 1 gol ve bir asistle oynadığı Trabzonspor karşılaşması sonrasında görev yaptığı 3 lig mücadelesinde de etkisiz kaldı.



Brezilyalı oyuncunun Gençlerbirliği ve Başakşehir maçına ek olarak Aytemiz Alanyaspor maçında da bekleneni verememesi sonrasında teknik ekipten uyarı aldığı bildirildi.