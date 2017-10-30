 Anderson Talisca’ya teknik ekipten uyarı – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Anderson ’ya teknik ekipten uyarı

    Anderson Talisca’ya teknik ekipten uyarı

    'ta Anderson 'nın beklentilerin altında kalması üzerine teknip ekipten uyarı aldığı öğrenildi.

    Siyah-Beyazlılar'ın önceki akşam Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan , ortaya koyduğu futbolla beklenenin altında bir görüntü sergilemişti. Şampiyonlar Ligi'nde adeta fırtına gibi esen genç futbolcu, 1 gol ve bir asistle oynadığı Trabzonspor karşılaşması sonrasında görev yaptığı 3 lig mücadelesinde de etkisiz kaldı.

    Brezilyalı oyuncunun Gençlerbirliği ve Başakşehir maçına ek olarak Aytemiz Alanyaspor maçında da bekleneni verememesi sonrasında teknik ekipten uyarı aldığı bildirildi.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:37
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