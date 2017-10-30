Anderson Talisca’ya teknik ekipten uyarı
Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın beklentilerin altında kalması üzerine teknip ekipten uyarı aldığı öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar'ın önceki akşam Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Talisca, ortaya koyduğu futbolla beklenenin altında bir görüntü sergilemişti. Şampiyonlar Ligi'nde adeta fırtına gibi esen genç futbolcu, 1 gol ve bir asistle oynadığı Trabzonspor karşılaşması sonrasında görev yaptığı 3 lig mücadelesinde de etkisiz kaldı.
Brezilyalı oyuncunun Gençlerbirliği ve Başakşehir maçına ek olarak Aytemiz Alanyaspor maçında da bekleneni verememesi sonrasında teknik ekipten uyarı aldığı bildirildi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:37
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