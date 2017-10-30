 29 Ekim kutlaması – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    29 Ekim kutlaması

    29 Ekim kutlaması
    BEŞİKTAŞ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Nevzat Demir Tesisleri'nde ay-yıldızlı bayrağımızı açarak kutladı. Başkan Fikret Orman da, resmi siteden yayımladığı mesajda, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. yıl dönümü heyecanını yaşamaktayız. Milletimizin önünü aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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