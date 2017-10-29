‘Zor olacağını biliyorduk’

KARTAL'ın ihtiyar delikanlısı Atiba, zorlu bir deplasmanda kazanmak için geldiklerini, bunu da başardıklarını söyledi. Kanadalı, "Ligin en golcü takımlarından birine karşı zorlanacağımızın farkındaydık. Zorlandık da ama sonunda kazanmak büyük moral oldu" dedi.