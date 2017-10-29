 ‘Zor olacağını biliyorduk’ – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    ‘Zor olacağını biliyorduk’

    ‘Zor olacağını biliyorduk’
    KARTAL'ın ihtiyar delikanlısı Atiba, zorlu bir deplasmanda kazanmak için geldiklerini, bunu da başardıklarını söyledi. Kanadalı, "Ligin en golcü takımlarından birine karşı zorlanacağımızın farkındaydık. Zorlandık da ama sonunda kazanmak büyük moral oldu" dedi.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:02
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