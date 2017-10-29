 Tribünlerde büyük coşku – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Tribünlerde büyük coşku

    Tribünlerde büyük coşku

    İki takımın taraftarları maça yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 750 Beşiktaşlı 90 dakika boyunca Kartal’a tam destek verdi

    BEŞİKTAŞ ve Alanyasporlu taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran futbolseverler, yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi. Maçı yaklaşık 750 Beşiktaş taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden izledi. Öte yandan Alanyalı oyuncular, 'Cumhuriyetimizin 94. yılını coşku ve onurla kutluyoruz", Beşiktaşlılar ise 39. İstanbul Maratonu ile ilgili, "12 Kasım'da Çocuklar İçin Koşuyoruz" pankartıyla çıktılar.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:04
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