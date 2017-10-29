 Tolga: En iyisini hak ediyorsun! – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Tolga: En iyisini hak ediyorsun!

    Tolga: En iyisini hak ediyorsun!
    Kartal , galibiyete Negredo'nun 87'de attığı golle ulaştı. Maçın ardından Tolga Zengin, Negredo için sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı. Tolga yaptığı paylaşımda; "Bu fotoğrafı stada giderken takım otobüsünde çektik. Kardeşim Alvaro ilk golünü attı. Her şeyin en güzelini hak ediyorsun ve bize daha da büyük katkılar yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:41
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