Tolga: En iyisini hak ediyorsun!

Kartal , galibiyete Negredo'nun 87'de attığı golle ulaştı. Maçın ardından Tolga Zengin, Negredo için sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı. Tolga yaptığı paylaşımda; "Bu fotoğrafı stada giderken takım otobüsünde çektik. Kardeşim Alvaro ilk golünü attı. Her şeyin en güzelini hak ediyorsun ve bize daha da büyük katkılar yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.