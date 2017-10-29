 Sevinci kursağında kaldı – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Sevinci kursağında kaldı

    Sevinci kursağında kaldı
    ALANYASPOR formasıyla bu sezonki ilk golünü Beşiktaş'a atan Welinton, sevincinin yarım kaldığını dile getirdi. Brezilyalı oyuncu, "İlk kez gol attığım bir maçta yenilmemiz sevincimi gölgeledi. Umarım bir sonraki gol attığım maçı kazanabiliriz" dedi.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:03
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