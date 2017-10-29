Sevinci kursağında kaldı

ALANYASPOR formasıyla bu sezonki ilk golünü Beşiktaş'a atan Welinton, sevincinin yarım kaldığını dile getirdi. Brezilyalı oyuncu, "İlk kez gol attığım bir maçta yenilmemiz sevincimi gölgeledi. Umarım bir sonraki gol attığım maçı kazanabiliriz" dedi.