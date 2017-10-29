Ryan Babel bu kez atamadı

GENÇLERBİRLİĞİ karşılaşmasında rakibe yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören, Tahkim'in bu faturayı 1 maça indirmesiyle de dün forma giyen Ryan Babel fileleri sarsamadı. Kartal'ın Süper Lig'de deplasmanda attığı son beş golün üçünü kaydeden 30 yaşındaki Hollandalı sol kanat dün fileleri sarsamadı. Babel maç sonrası, "Zor oldu ama kazandık" dedi.