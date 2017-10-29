 Rekabette Susic önde – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Rekabette Susic önde

    Rekabette Susic önde
    ŞENOL Güneş ve Alanyaspor'un çalıştırıcısı Safet Susic, teknik adamlık karineylerinde dün altıncı kez karşı karşıya geldi. Şenol hoca daha önce Trabzonspor, Sakaryaspor, Antalya'nın başında 5 kez kozlarını paylaştığı Susic'ten 3 yenilgi aldı; 1 maçta ise berabere kaldı. Usta teknik adam, dün gece meslektaşından 2. kez galibiyetini aldı.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:57
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