Rekabette Susic önde

ŞENOL Güneş ve Alanyaspor'un çalıştırıcısı Safet Susic, teknik adamlık karineylerinde dün altıncı kez karşı karşıya geldi. Şenol hoca daha önce Trabzonspor, Sakaryaspor, Antalya'nın başında 5 kez kozlarını paylaştığı Susic'ten 3 yenilgi aldı; 1 maçta ise berabere kaldı. Usta teknik adam, dün gece meslektaşından 2. kez galibiyetini aldı.