Penaltı tartışması

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 41. dakikasında Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, ceza sahası içinde topla buluştu. Rakiplerinden sıyrılmak isteyen Quaresma, yerde kaldı ve penaltı bekledi. Beşiktaşlı futbolcuların penaltı beklediği pozisyonda hakem Yaşar Kemal Uğur devam kararı verdi. Quaresma, pozisyonun ardından kısa bir süre sonra hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya itirazlarda bulundu.