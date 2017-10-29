 Penaltı tartışması – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Penaltı tartışması

    Penaltı tartışması
    Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 41. dakikasında Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, ceza sahası içinde topla buluştu. Rakiplerinden sıyrılmak isteyen Quaresma, yerde kaldı ve penaltı bekledi. Beşiktaşlı futbolcuların penaltı beklediği pozisyonda hakem Yaşar Kemal Uğur devam kararı verdi. Quaresma, pozisyonun ardından kısa bir süre sonra hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya itirazlarda bulundu.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Penaltı tartışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.