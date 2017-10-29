Önemli bir galibiyet aldık

Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Ufuk Sarıca, "Önemli bir galibiyet elde ettik" dedi. Sarıca "Sıkıntılı bir dönemdeydik. İki sakatımızla beraber Samet'in de sakatlığı rotasyonu dibe indirdi. Sezon başından beri tam takım olamamak ve rakiplerimizin fazla yabancıyla oynaması sıkıntı oluşturuyordu" diye konuştu.