Oğuzhan’dan tepki

Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta bir değişiklik sonrasında teknik direktör'e tepki geldi. Karşılaşmanın 65. dakikasında'un golünde asisti yapan isim olan Oğuzhan Özyakup, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kenara alındı ve yerine Tolgay oyuna girdi. Bu değişikliğe tepki gösteren, kulübeye geldiği sırada teknik direktör'in uzattığı ele sinirli ve sert bir şekilde cevap verdi.

Rıdvan Dilmen'den Oğuzhan yorumu

Oğuzhan'a bir tavsiyem, yapmayacaksın. Medel ile Lens Beşiktaş'ı bilmeyebilirler. Sen kaptan olmuşsun. Beşiktaş'ın kaptanıysan öncelikle sen 'Tamam hocam' diyeceksin. Sonra konuşursun hocayla ama milyonlarca insanın karşısında olmaz.