 Oğuzhan’dan tepki – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Oğuzhan’dan tepki

    Oğuzhan’dan tepki

    Oğuzhan, Alanyaspor maçında oyundan çıkmasının ardından Şenol Güneş’e kısa süreli bir tepki gösterdi

    SÜPER Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta bir değişiklik sonrasında teknik direktör Şenol Güneş'e tepki geldi. Karşılaşmanın 65. dakikasında Cenk Tosun'un golünde asisti yapan isim olan Oğuzhan Özyakup, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kenara alındı ve yerine Tolgay oyuna girdi. Bu değişikliğe tepki gösteren Oğuzhan Özyakup, kulübeye geldiği sırada teknik direktör Şenol Güneş'in uzattığı ele sinirli ve sert bir şekilde cevap verdi.


    Rıdvan Dilmen'den Oğuzhan yorumu
    Oğuzhan'a bir tavsiyem, yapmayacaksın. Medel ile Lens Beşiktaş'ı bilmeyebilirler. Sen kaptan olmuşsun. Beşiktaş'ın kaptanıysan öncelikle sen 'Tamam hocam' diyeceksin. Sonra konuşursun hocayla ama milyonlarca insanın karşısında olmaz.

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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