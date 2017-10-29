Oğuzhan’dan tepki
Oğuzhan, Alanyaspor maçında oyundan çıkmasının ardından Şenol Güneş’e kısa süreli bir tepki gösterdi
Rıdvan Dilmen'den Oğuzhan yorumu
Oğuzhan'a bir tavsiyem, yapmayacaksın. Medel ile Lens Beşiktaş'ı bilmeyebilirler. Sen kaptan olmuşsun. Beşiktaş'ın kaptanıysan öncelikle sen 'Tamam hocam' diyeceksin. Sonra konuşursun hocayla ama milyonlarca insanın karşısında olmaz.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:02
-
Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
-
Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
-
Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
Oğuzhan’dan tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.