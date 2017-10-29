Negredo: Baskı beni korkutmadı

Negredo, Alanyaspor-Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Negredo'nun ilk golünü attığı Alanyaspor maçı sonrası açıklamaları;



Santrforların üzerinde her zaman gol baskısı vardır. Bu hiçbir zaman korkuya dönüşmedi. Bununla baş etmeyi küçük yaşlarda öğrendim.



Ligin başından beri gol atamıyordum. Takım arkadaşlarıma, aileme destekleri için teşekkür ederim. Gol de işe yaradı ve galibiyeti getirdi.

