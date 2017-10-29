Kartal uçuşu

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde iki maçını galibiyetle kapatan Kartal Tahincioğlu Süper Lig’de de Muratbey Uşak’ı geçerken alkışlandı

Beşiktaş Sompo Japan, Muratbey Uşak'ı 77-70 yendi. Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 5. dakikaya 10-2 önde girdi. Siyah-beyazlılar, maçın ilk çeyreğini 20-6 üstünlükle tamamladı. İkinci periyoda Lima'nın basketiyle başlayan Beşiktaş, Kenan ile etkili oldu ve 15. dakikada skoru 33-14'e getirdi. Muratbey Uşak 6-0'lık seriyle farkı azaltsa da ev sahibi ekip, pota altından ürettiği sayılarla üstünlüğünü korudu. Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 43-27 önde gitti. Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü çeyreği 56-51 önde bitirdi. Son periyotta toparlanan ev sahibi ekip Sompo Japan karşılaşmayı 77-70 kazandı. Siyah-beyazlı ekibin formasıyla ilk maçına çıkan Semih Erden, aldığı süre içinde 5 sayı üretti.