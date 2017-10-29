 Faturayı kestiler – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Faturayı kestiler

    Faturayı kestiler

    Alanya’nın hocası Susic, “Beşiktaş gibi bir takıma karşı sahanızdan çıkamazsanız karşılığında da faturayı keserler” yorumunu yaptı

    ALANYASPOR teknik direktörü Safet Susic de son dakikalarda sahalarına fazla çekilmesinin faturasını ödediklerini dile getirdi. Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarıda çok baskılı oynadğını ve bunu kıramadıklarını dile getiren Bosnalı hoca "Elimizden geleni yaptık, iyi mücadele ettik; ama Beşiktaş gibi bir takımda skoru değiştirebilecek çok oyuncu var. Çok çekilince faturayı kestiler... Performansımız iyiydi Bugün de Negredo sahneye çıktı. Yapacak bir şey yok" diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncuların performansını beğendiğinin altını çizerek "Bu maç geride kaldı. Yarından (bugün) itibaren Akhisar maçı hazırlıklarına başlayacağız" dedi.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:03
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