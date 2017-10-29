Fabri’den iki kritik hamle

Sİyah-beyazlıların İspanyol file bekçisi Fabri, ilk yarıda iki kritik kurtarış yaptı. 34 ve 41'de Emre Akbaba'nın şutlarının birini kornere çelen, diğerini tutan Fabri'nin; Welinton'un golünde ise yapacak bir şeyi yoktu.



11 golün 6'sını ilk yarıda yedi

Beşi ktaş, bu sezon kalesinde toplam 11 gol gördü. Siyah-beyazlılar bu gollerin 6'sını 16 ila 30'uncu dakikalar arasında yedi. Dün akşam da Alanyaspor'un golü 26. dakikada Welinton'tan geldi.