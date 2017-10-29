Fabri’den iki kritik hamle
11 golün 6'sını ilk yarıda yedi
Beşi ktaş, bu sezon kalesinde toplam 11 gol gördü. Siyah-beyazlılar bu gollerin 6'sını 16 ila 30'uncu dakikalar arasında yedi. Dün akşam da Alanyaspor'un golü 26. dakikada Welinton'tan geldi.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:50
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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