 Fabri’den iki kritik hamle – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Fabri’den iki kritik hamle

    Fabri’den iki kritik hamle
    Sİyah-beyazlıların İspanyol file bekçisi Fabri, ilk yarıda iki kritik kurtarış yaptı. 34 ve 41'de Emre Akbaba'nın şutlarının birini kornere çelen, diğerini tutan Fabri'nin; Welinton'un golünde ise yapacak bir şeyi yoktu.

    11 golün 6'sını ilk yarıda yedi
    Beşi ktaş, bu sezon kalesinde toplam 11 gol gördü. Siyah-beyazlılar bu gollerin 6'sını 16 ila 30'uncu dakikalar arasında yedi. Dün akşam da Alanyaspor'un golü 26. dakikada Welinton'tan geldi.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:50
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