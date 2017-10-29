Boğa sahne aldı

Süper Lig’de 9 haftadır suskun kalan Negredo, dün akşam attığı golle siftah yaparken, maç sonu büyük sevinç yaşadı

32 yaşındaki forvet, Alanya deplasmanında Adriano'nun ortasına nefis bir kafa vurdu ve Kartal'ı yeniden uçurdu



SÜPER Lig'de son haftalarda sıkıntılı günler geçiren Kara Kartal'ı, yeniden havalandıran isim Alvaro Negredo oldu.. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak ligin ilk 9 haftasında rakip fileleri havalandıramadığı için sert eleştirilere maruz kalan İspanyol yıldız, dün akşam Alanya deplasmanında siftah yaptı. Bu sezon sadece 3 maça ilk 11'de başlayan, diğer tüm karşılaşmalarda oyuna ikinci yarıda giren Negredo, Alanya'da da Talisca'nın yerine sahaya sürüldü. Siyah-beyazlıların rakip kaleye yüklendiği dakikalarda kalitesini konuşturan İspanyol Boğası; sol kanattan sağ ayağıyla adrese teslim bir orta yapan Adriano'nun bu asistini çok iyi değerlendirdi ve kafayla topu ağlara gönderdi.



Negredo, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Bizim takımda kimin gol attığının hiç önemi yok, tek düşüncemiz sahadan galibiyetle ayrılmak. Dört haftadır maç kazanamıyorduk, bu şanssız dönemi geride bıraktık. Benim attığım golle kazanmış olmak, elbette çok keyifli. Fakat bununla yetinecek değilim çünkü benim işim gol atmak. Bu galibiyeti ve ilk golümü taraftarlarımıza armağan ediyorum. Üzerimdeki stres de sona erdi. Artık maçlara daha rahat çıkacağım ve umarım gol değil goller atarak bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ, Negredo'nun attığı golle galibiyete ulaşırken; siyah- beyazlıların Süper Lig'de attığı son 4 golün 3'ü, karşılaşmaların 87'nci dakikaları ve sonrasında geldi.



