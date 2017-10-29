Azmin zaferi

“Gol yollarında daha üretken olmalıyız. Zirve ile farkın açılmaması için kazanmamız gereken bir haftada amacımıza ulaştık”

BEŞİKTAŞ teknik direktörü Şenol Güneş, zorlu karşılaşmanın ardından sonuçtan değil ama oyundan memnun olmadığını söyledi. Usta çalıştırıcı, "Biz her zaman üzerine koymamız gerektiğini, kendimizle yarışmamız gerektiğini söylüyoruz ama önceki senelere göre gol yollarında daha kısır bir sezon geçiriyoruz. Bunu aşmamız için daha çok çalışmamız gerekiyor demek ki" ifadelerini kullandı. Rakiplerle farkın daha fazla açılmaması için bu hafta kazanmalarının önemli olduğunu ve bunu da başardıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle tamamladı:



Daha iyi oynamalıyız

"Bundan sonraki haftalarda daha güzel oynayarak, daha üretken olarak mücadele etmeye çalışacağız. Son 2 yılın şampiyonu unvanımız varsa bunu aşmak zorundayız. Ama bugün için önemli olan 3 puandı ve bunu da almayı başardık."