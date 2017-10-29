Azmin zaferi
“Gol yollarında daha üretken olmalıyız. Zirve ile farkın açılmaması için kazanmamız gereken bir haftada amacımıza ulaştık”
Daha iyi oynamalıyız
"Bundan sonraki haftalarda daha güzel oynayarak, daha üretken olarak mücadele etmeye çalışacağız. Son 2 yılın şampiyonu unvanımız varsa bunu aşmak zorundayız. Ama bugün için önemli olan 3 puandı ve bunu da almayı başardık."
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:43
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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