Alanya fatihi: Cenk Tosun
Beşiktaş’ın 26 yaşındaki forveti, Akdeniz ekibine karşı oynadığı üç maçta da gol attı. Cenk Tosun dün de fileleri sarsarak Kartal’ı 8. dakikada öne geçirdi
İHTİYACIMIZ VARDI
GEÇEN sezon 33 maçta 20 gol atarak müthiş bir performans sergileyen Cenk, maç sonrası, "Kazanmamız gerekiyordu ve bunu başardığımız için çok mutluyum. 3 puana ihtiyacımız vardı ve arkadaşlarımı sonuna kadar mücadele ettikleri için kutluyorum. Çarşamba günü Monaco ile oynayacağımız maç çok önemli. Şimdi o karşılaşmaya konsantre olacağız. Hem 3 puan hem de moral alarak dönüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz" ifadesini kullandı. Bu arada Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de attığı son dört golün üçü, karşılaşmaların 87'nci dakikaları ve sonrasında geldi
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:23
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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