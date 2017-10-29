Alanya fatihi: Cenk Tosun

Beşiktaş’ın 26 yaşındaki forveti, Akdeniz ekibine karşı oynadığı üç maçta da gol attı. Cenk Tosun dün de fileleri sarsarak Kartal’ı 8. dakikada öne geçirdi

Beşiktaş 'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynadığı üç maçta da gol attı. Geçen sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmada bir tanesi penaltıdan olmak üzere iki gol atan 26 yaşındaki fovet, Aytemiz Alanya'da ise kafayla bir gol atmıştı. Cenk Tosun bu sezon ise Aytemiz Alanyaspor deplasmanında takımının ilk golünü atmayı başardı. Cenk bu periyotta bir tane de asist yaptı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 3 golle tüm Avrupa'yı sallayan, ligde de Beşiktaş'ın en etkili silahı olarak öne çıkan Cenk, bu sezonki 4. golünü kaydetti.



İHTİYACIMIZ VARDI

GEÇEN sezon 33 maçta 20 gol atarak müthiş bir performans sergileyen Cenk, maç sonrası, "Kazanmamız gerekiyordu ve bunu başardığımız için çok mutluyum. 3 puana ihtiyacımız vardı ve arkadaşlarımı sonuna kadar mücadele ettikleri için kutluyorum. Çarşamba günü Monaco ile oynayacağımız maç çok önemli. Şimdi o karşılaşmaya konsantre olacağız. Hem 3 puan hem de moral alarak dönüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz" ifadesini kullandı. Bu arada Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de attığı son dört golün üçü, karşılaşmaların 87'nci dakikaları ve sonrasında geldi