 Şampiyonluk oranları güncellendi – Fotomaç – 11 Eylül 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Şampiyonluk oranları güncellendi

    Şampiyonluk oranları güncellendi

    , Süper Lig'deki şampiyonluk bahis oranlarını güncelledi.

    , Süper Lig şampiyonluğu için bahis oranlarını güncelledi.

    Buna göre, 'a 2.20, 'a 2.60, 'e 4.75, 'ye 6.00, 'a 25.00 oran verildi.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:25
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