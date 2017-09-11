Şampiyonluk oranları güncellendi
İddaa, Süper Lig'deki şampiyonluk bahis oranlarını güncelledi.
Buna göre, Beşiktaş'a 2.20, Galatasaray'a 2.60, Başakşehir'e 4.75, Fenerbahçe'ye 6.00, Trabzonspor'a 25.00 oran verildi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:25
-
Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı
Toplam 9
Yorum
wolverine82 Allah razı olsun kardeşlerim diğerleri gibi ikinci sınıf bi kulüp değilsiniz malum o kulüpler şuan soda içmekle meşgul
-
Yusuf için rekor teklif!
Toplam 9
Yorum
Cihan Nedense yusuf bu sene üstünde koyamiyacakmis gibi görünüyor bana. Belki de istedigi, yani forvet arkasi pozisyonda oynatilmadigi icin...
-
Trabzonspor'da yeni dönem
Toplam 1
Yorum
baksoy Yönetim kurulunu oluşturacak bu kadar yönetici kaldı mı ?
Şampiyonluk oranları güncellendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.