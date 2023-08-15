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Türkiye 85-72 Ukrayna (MAÇ SONUCU - ÖZET) 12 Dev Adam grubu lider tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri C Grubu 3’üncü karşılaşmasında Ukrayna’yı 85-72 mağlup ederek 3’te 3 yaparak grubunu lider bitirdi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 22:06
Türkiye 85-72 Ukrayna (MAÇ SONUCU - ÖZET) 12 Dev Adam grubu lider tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 3'üncü maçında Ukrayna'yı 85-72 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve grubunu lider tamamladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Türkiye, Kenan Sipahi, Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven ilk 5'iyle başladı. Ukrayna'nın ilk 5'i ise Andrii Voinalovych, Oleksandr Kovliar, Pavlo Krutous, Vyacheslav Bobrov ve Viacheslav Kravtsov'dan oluştu. Karşılaşamaya iki takım da hücumda etkili başladı. Milli takım Alperen Şengün ile sayılar bulurken Ukrayna'da Bobrov sayılar üretince ilk 5 dakika Ukrayna'nın 4 sayılık üstünlüğü ile geçildi: 11-15. Hücumda diğer oyuncuların da devreye girmesiyle 7-0'lık seri yakalayan milliler, bitime 3.25 kala 18-15 öne geçti. Bu dakikanın ardından Ukrayna'da kenardan gelen Mishula'nın üç sayılık isabetlerine engel olamayan milliler, Alperen ile sayılar üretmeye devam edince ilk periyot 25-25 eşitlikle geçildi.

İkinci periyoda daha iyi başlayan taraf Ukrayna oldu. Zotov ve Kravtsov ile etkili olan Ukrayna, ilk yarının bitimine 7.02 kala farkı 3'e çıkardı: 29-32. Okben Ulubay ile üst üste sayılar bulan milliler, periyodun bitimine 5.48 kala tekrardan öne geçti ve rakibine molayı aldırdı: 34-33. Kalan bölümde rakibine ağırlığını hissettiren milli takım, Alperen Şengün'ün etkili oyununa devam etmesiyle ilk yarıyı 49-41 önde kapattı.

Üçüncü periyodun başında Furkan Korkmaz ile etkili olan Türkiye, yakaladığı 7-2'lik seriyle farkı 13'e kadar çıkardı: 56-43. Kalan bölümde aradaki farkı koruyan milli takım, Onuralp Bitim'in son saniyede gelen üç sayılık isabetiyle son periyoda 70-55 önde girdi.

Son periyoda etkili başlayan Ukrayna oldu. 4 dakikada sadece 2 sayı üretebilen milli takım, savunmada rakibini durduramayınca bitime 6 dakika kala fark 8 sayıya kadar indi: 72-64. Kalan bölümde farkı artıran milli takım, karşılaşmayı 85-72 kazanarak grubunu lider tamamladı.

Türkiye'nin Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nın yarı finalindeki rakibi D Grubu'nda yarın oynanacak son karşılaşmaların ardından belli olacak. Milli takım, yarı final karşılaşmasını 18 Ağustos Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.

1'İNCİ PERİYOT: 25-25

İLK YARI: 49-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-55

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