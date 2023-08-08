Potada kura günü

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın mücadele edeceği FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimi bugün yapılacak. Almanya'daki kura çekimi 12.30'da başlayacak. 3. torbadan girecek ay-yıldızlı ekip, 2, 6. ve 7. torbadan rakiplerle eşleşecek. Elemeler, üç farklı etapta oynanacak. Karşılaşmalar 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. Her etapta ülkeler ikişer maça çıkacak. İlk üç sırayı alanlar şampiyonaya katılacak. Torbalar ise şu şekilde: 2. Torba: Litvanya, Yunanistan, İtalya, Almanya, 6. Torba: Macaristan, Estonya, Hollanda, Bulgaristan, 7. Torba: Büyük Britanya, İzlanda, İsveç, Kuzey Makedonya.