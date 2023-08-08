Haberler Basket Erkek Milli Potada kura günü

Potada kura günü

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimi bugün yapılacak. Almanya’daki kura çekimi saat 12.30’da başlayacak. 12 Dev Adam, kuraya 3. torbadan girecek.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
Potada kura günü
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın mücadele edeceği FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimi bugün yapılacak. Almanya'daki kura çekimi 12.30'da başlayacak. 3. torbadan girecek ay-yıldızlı ekip, 2, 6. ve 7. torbadan rakiplerle eşleşecek. Elemeler, üç farklı etapta oynanacak. Karşılaşmalar 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. Her etapta ülkeler ikişer maça çıkacak. İlk üç sırayı alanlar şampiyonaya katılacak. Torbalar ise şu şekilde: 2. Torba: Litvanya, Yunanistan, İtalya, Almanya, 6. Torba: Macaristan, Estonya, Hollanda, Bulgaristan, 7. Torba: Büyük Britanya, İzlanda, İsveç, Kuzey Makedonya.
DİĞER
İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş...
Kurultaya kadar zaman kazanma mücadelesi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun son tavizi: Tüzük değişikliği
Milan 'Yetmez' dedi F.Bahçe rakam yükseltti!
G.Saray yıldız isimle anlaşmaya vardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
12 Dev Adam üçüncü oldu!
12 Dev Adam uzatmada mağlup!
LGS 3. nakil tercihi olacak mı?
YKS tercihleri ne zaman bitiyor 2023?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paredes'te sıcak saatler! Paredes'te sıcak saatler! 00:47
G.Saray yıldız isimle anlaşmaya vardı! G.Saray yıldız isimle anlaşmaya vardı! 00:46
G.Saray'da endişendiren gelişme! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı G.Saray'da endişendiren gelişme! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı 00:46
Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri! Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri! 00:46
F.Bahçe'den flaş Tete açıklaması! F.Bahçe'den flaş Tete açıklaması! 00:46
Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması! 00:46
Daha Eski
Yıldız ismin ayrılığı resmen açıklandı! Yıldız ismin ayrılığı resmen açıklandı! 00:46
Merih Demiral tercihini yaptı! F.Bahçe... Merih Demiral tercihini yaptı! F.Bahçe... 00:46
Beşiktaş'tan Chamberlain bombası! Türkiye'ye geliyor Beşiktaş'tan Chamberlain bombası! Türkiye'ye geliyor 00:46
Beşiktaş F.Bahçe ve A. Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! Beşiktaş F.Bahçe ve A. Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! 00:46
G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 00:46
Inter'i pişman etti! Nedeni... Inter'i pişman etti! Nedeni... 00:46