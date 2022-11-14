Ataman 62’nci maçına çıkıyor

A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde bugün 62. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı takım, tecrübeli başantrenör idaresinde şu ana kadar 61 müsabakada boy gösterdi. 12 Dev Adam, bu karşılaşmalardan 28 galibiyet ve 33 mağlubiyetle ayrıldı. milliler, 86 yıllık tarihinde yaptığı 1024 karşılaşmanın 525'ini kazandı, 498 maçtan mağlup ayrıldı. Bir müsabakada da berabere kaldı.
A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde bugün 62. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı takım, tecrübeli başantrenör idaresinde şu ana kadar 61 müsabakada boy gösterdi. 12 Dev Adam, bu karşılaşmalardan 28 galibiyet ve 33 mağlubiyetle ayrıldı. milliler, 86 yıllık tarihinde yaptığı 1024 karşılaşmanın 525'ini kazandı, 498 maçtan mağlup ayrıldı. Bir müsabakada da berabere kaldı.