Haberler Basket Erkek Milli Ataman 62’nci maçına çıkıyor

Ataman 62’nci maçına çıkıyor

A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde bugün 62. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı takım, tecrübeli başantrenör idaresinde şu ana kadar 61 müsabakada boy gösterdi. 12 Dev Adam, bu karşılaşmalardan 28 galibiyet ve 33 mağlubiyetle ayrıldı. milliler, 86 yıllık tarihinde yaptığı 1024 karşılaşmanın 525'ini kazandı, 498 maçtan mağlup ayrıldı. Bir müsabakada da berabere kaldı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Ataman 62’nci maçına çıkıyor
A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde bugün 62. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı takım, tecrübeli başantrenör idaresinde şu ana kadar 61 müsabakada boy gösterdi. 12 Dev Adam, bu karşılaşmalardan 28 galibiyet ve 33 mağlubiyetle ayrıldı. milliler, 86 yıllık tarihinde yaptığı 1024 karşılaşmanın 525'ini kazandı, 498 maçtan mağlup ayrıldı. Bir müsabakada da berabere kaldı.
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