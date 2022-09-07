TÜRKİYE İSPANYA EUROBASKET MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - İspanya basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Grubu'ndaki tek mağlubiyetini Gürcistan karşılaşmasında alan A Milli Basketbol takımımız, gruptaki 5. maçına çıkmaya hazırlanıyor. 12 Dev Adam'ın 5. maçında rakibi, kendisiyle aynı kaderi paylaşan İspanya olarak belirlenirken Türkiye - İspanya basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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TÜRKİYE - İSPANYA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye, EuroBasket 2022 A Grubu 5'inci maçında İspanya'yı konuk edecek. 7 Eylül Çarşamba günü saat 14.30'da oynanacak mücadele, NTV ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMIMIZ ADAY KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir