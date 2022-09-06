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TÜRKİYE BELÇİKA EUROBASKET MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Belçika basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Basketbol takımı A grubu 4. maçında Belçika ile karşılaşacak. Gürcistan'a 3 sayı farkla yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini alan Türkiye Basketbol takımının Belçika karşılaşması hakkında arama motorlarında aratılan Türkiye - Belçika basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabı ve karşılaşmanın canlı takibi haberimizde...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 11:00
TÜRKİYE BELÇİKA EUROBASKET MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Belçika basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Grubu'ndaki ilk mağlubiyetini Gürcistan karşılaşmasında alan A Milli Basketbol takımımız, gruptaki 4. maçına çıkmaya hazırlanıyor. 12 Dev Adam'ın 4. maçında rakibi Belçika olarak belirlenirken Türkiye - Belçika basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TÜRKİYE - BELÇİKA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında oynanacak olan Türkiye - Belçika karşılaşması 6 Eylül saat 14.30'da oynanacak. Bu kritik maç NTV ekranlarından canlı izlenebilecek. Karşılaşma, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A Milli takımımız gruptaki 4. maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Gürcistan maçından sonra Belçika maçı merakla bekleniyor. A Milli Basketbol Takımı, Karadağ ve Bulgaristan ile yaptığı maçlardan galibiyetle ayrılırken, Gürcistan'a kaybetti. Belçika ise Gürcistan ve İspanya ile oynadığı maçları kazandı, Karadağ'a mağlup oldu. Grupta yarın oynanacak diğer maçlarda Karadağ ile İspanya, Gürcistan ile de Bulgaristan karşılaşacak.

MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'MIZ ADAY KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

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