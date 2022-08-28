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Türkiye- Sırbistan: 72-79 | MAÇ SONUCU

Son dakika haberleri... A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Sırbistan ile karşılaştı. 12 Dev Adam mücadeleyi 72-79 kaybetti. İşte detaylar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 22:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 22:09
Türkiye- Sırbistan: 72-79 | MAÇ SONUCU

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman; Larkin, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün, Ercan Osmani ilk beşiyle başladı. Svetislav Pesic yönetimindeki Sırbistan ise Micic, Marinkovic, Lucic, Kalinic, Jokic ilk beşiyle parkede yer aldı.

Nikola Jokic'in pota altındaki dominant oyunuyla maça iyi başlangıç yapan Sırbistan, yıldız oyuncusunun 11 sayı attığı çeyreği 15 sayı farkla önde tamamladı: 15-26.

Takım olarak hücumda etkili bir performans ortaya koyan Sırbistan, Jokic'in de hücum etkinliğini sürdürmesiyle farkı 19'a kadar çıkarttı ve soyunma odasına 47-28'lik üstünlükle girdi.

Alperen Şengün'ün iyi oyunu, Cedi Osman'ın hücumda devreye girmesiyle üçüncü periyotta farkı tek hanelere kadar indiren milliler, Sırbistan'ın dış atışlarına engel olmakta zorlansa da son periyota girerken farkı 10 sayıya kadar indirdi: 55-65.

Son periyotta tempoyu yükselten ve savunmada sertliği artıran ay-yıldızlılar, karşılaşmanın bitimine 3 dakika kala eşitliği yakaladı: 71-71. Eşitlik sonrasındaki son bölümü hücumda kötü geçiren milliler, hücumları basit hatalarla sonlandırdı ve Sırbistan, sahadan 79-72'lik galibiyetle ayrıldı.

DJOKOVIC DE MAÇI İZLEDİ

ATP Tekler Dünya Sıralaması'nın 6 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Türkiye-Sırbistan karşılaşmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti. Yıldız oyuncu, eşiyle birlikte saha içi tribününden müsabakayı izlerken, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmedi. Djokovic'in yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasından birçok isim de yine Türkiye-Sırbistan karşılaşması için tribündeydi.

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