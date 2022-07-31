Türkiye - İspanya: 56-64 (FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası)

İzmir'in ev sahipliği yaptığı FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ikinci gününde B Grubu'nda Türkiye, İspanya'ya 64-56 mağlup oldu. Gruptaki ilk sınavında Polonya'yı 94-43 gibi farklı skorla yenen ay-yıldızlılar, ilk 2 maçı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçerken, İspanya 2'de 2 yaptı.

'İNCİ PERİYOT: 1-13



İLK YARI: 24-27



3'ÜNCÜ PERİYOT: 38-47



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk 10 dakikada yalnız 1 sayı üretebilince ilk periyot 13-1 İspanya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta müthiş taraftar desteği ve iyi savunmayla toparlanan milliler, önce devrenin bitimine 2 dakika 35 saniye kala Arda'nın basketiyle skoru 20-19'a getirip farkı 1 sayıya indirdi, ardından son 1 dakikaya Berke'nin üçlüğüyle 24-23 önde girdi. İspanya, Villar'ın serbest atışlarıyla ilk yarıyı 27-24 önde tamamladı. İspanya'nın farkı yeniden açtığı üçüncü periyot 47-38 sonuçlandı. Son periyotta millilerin farkı azaltma çabaları sonuç vermeyince karşılaşma 64-56 sonuçlandı.



Gruptaki diğer maçta Polonya, Almanya'yı 63-56 mağlup etti. Milliler, son grup maçında yarın aynı salonda saat 20.30'da Almanya ile karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda 16 takımın katılımıyla 4 grupta gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 8 karşılaşma oynandı.

Tüm takımların son 16 turuna kalacağı organizasyonda grup müsabakaları yarın tamamlanacak.

Türkiye'nin B Grubu'nda İspanya'ya 64-56 yenildiği şampiyonada bugün oynanan maçların skorları ve yarınki müsabakalar şöyle:

A GRUBU:

Kuzey Makedonya-Fransa: 47-104

Büyük Britanya-İsrail: 61-89

B GRUBU:

Almanya-Polonya: 56-63

Türkiye-İspanya: 56-64

C GRUBU:

Slovenya-Çekya: 68-58

Yunanistan-Sırbistan: 63-77

D GRUBU:

İtalya-Litvanya: 61-79

Karadağ-Hırvatistan: 56-67

YARINKİ MAÇ PROGRAMI

A GRUBU:

13.45 Kuzey Makedonya-Büyük Britanya

18.15 Fransa-İsrail

B GRUBU:

20.30 İspanya-Polonya

20.30 Türkiye-Almanya

C GRUBU:

16.00 Yunanistan-Slovenya

18.15 Sırbistan-Çekya

D GRUBU:

13.45 İtalya-Karadağ

16.00 Litvanya-Hırvatistan