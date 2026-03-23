Telekom’dan 40 sayı fark

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23'üncü haftasında Türk Telekom kendi evinde Mersin Spor'a 40 sayı fark attı: 111-71. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Ankara temsilcisi, bu sonuçla ligdeki 15'inci galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekipte Jordan Usher 19, Doğuş Özdemiroğlu ise 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Türk Telekom önümüzdeki hafta ONVO Büyükçekmece ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.