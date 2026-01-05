Müthiş galibiyet

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Merkezefendi, evinde Büyükçekmece'yi ağırladı. Ev sahibi ekip müsabakayı 104-97 kazanarak konuk ekibin dört maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Merkezefendi'de Vrenz Bleijenbergh 32 sayı – 6 ribaund – 5 asist ile maçın yıldızı oldu. Blejenbergh'e Sam Griffin 20 sayı, Mahir Ağva 18 sayı – 8 ribaund, ile eşlik etti. Büyükçekmece'de Shawn Pipes 23 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER