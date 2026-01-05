CANLI SKOR ANA SAYFA
Müthiş galibiyet

Müthiş galibiyet

Merkezefendi, evinde Büyükçekmece’yi 104-97 yendi. Vrenz Bleijenbergh attığı 32 sayı ile maça damga vurdu

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Müthiş galibiyet

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Merkezefendi, evinde Büyükçekmece'yi ağırladı. Ev sahibi ekip müsabakayı 104-97 kazanarak konuk ekibin dört maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Merkezefendi'de Vrenz Bleijenbergh 32 sayı – 6 ribaund – 5 asist ile maçın yıldızı oldu. Blejenbergh'e Sam Griffin 20 sayı, Mahir Ağva 18 sayı – 8 ribaund, ile eşlik etti. Büyükçekmece'de Shawn Pipes 23 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

