Saras Jasikevicius: Üçlüklerle yeniden kontrolü ele aldık

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 12. haftasında Partizan’ı Belgrad’da 99-87 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşma sonrası koç Saras Jasikevicius, üçüncü çeyrekte yaşanan dalgalanmaya rağmen takımın kritik üçlüklerle oyuna yeniden yön verdiğini söyledi. İşte Jasikevicius'un açıklamaları...

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 01:35
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 12. haftasında Belgrad deplasmanında Partizan'ı 99-87 mağlup ederek bu sezonki yedinci galibiyetine imza attı. Mücadelenin ardından başantrenör Saras Jasikevicius, takımının performansını değerlendirdi.

Karşılaşmanın özellikle üçüncü çeyreğinde Partizan'ın beklenen reaksiyonu verdiğini ifade eden Jasikevicius, o bölümde kontrolü kaybettiklerini söyledi:

"Partizan'ın üçüncü çeyrekte reaksiyon vereceğini biliyorduk. İlk 3-4 dakikada basit hatalar yaptık ve maçın kontrolünü tamamen kaybettik. Partizan'a çok kolay sayılar verdik."

Litvanyalı koç, hücumdaki isabetli dış atışların Fenerbahçe'yi yeniden oyunun içine çektiğini vurguladı:

"Sonrasında ise bulduğumuz üçlüklerle oyunun kontrolünü geri aldık. Nico'nun üst üste iki üçlüğü çok kritikti."

Jasikevicius, galibiyete rağmen savunmadaki aksaklıklara da dikkat çekti:

"Savunmada kontrolü tamamen kaybettik ve Partizan'ın göstereceğini bildiğimiz reaksiyona yeterince karşılık veremedik."

Sırbistan'da skandal pankart!
