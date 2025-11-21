Saras Jasikevicius: Üçlüklerle yeniden kontrolü ele aldık

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 12. haftasında Belgrad deplasmanında Partizan'ı 99-87 mağlup ederek bu sezonki yedinci galibiyetine imza attı. Mücadelenin ardından başantrenör Saras Jasikevicius, takımının performansını değerlendirdi.
Karşılaşmanın özellikle üçüncü çeyreğinde Partizan'ın beklenen reaksiyonu verdiğini ifade eden Jasikevicius, o bölümde kontrolü kaybettiklerini söyledi:
"Partizan'ın üçüncü çeyrekte reaksiyon vereceğini biliyorduk. İlk 3-4 dakikada basit hatalar yaptık ve maçın kontrolünü tamamen kaybettik. Partizan'a çok kolay sayılar verdik."
Litvanyalı koç, hücumdaki isabetli dış atışların Fenerbahçe'yi yeniden oyunun içine çektiğini vurguladı:
"Sonrasında ise bulduğumuz üçlüklerle oyunun kontrolünü geri aldık. Nico'nun üst üste iki üçlüğü çok kritikti."
Jasikevicius, galibiyete rağmen savunmadaki aksaklıklara da dikkat çekti:
"Savunmada kontrolü tamamen kaybettik ve Partizan'ın göstereceğini bildiğimiz reaksiyona yeterince karşılık veremedik."