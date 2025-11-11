CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı Selanik'te galip!

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı Selanik'te galip!

BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında deplasmanda Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı Yunanistan ekibi Aris'i 86-76 mağlup etti.

12 Kasım 2025 Çarşamba 00:22
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı Selanik'te galip!

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında deplasmanda Yunanistan ekibi Aris'i 86-76 yendi.

Selanik'teki Palais Spor Salonu'nda oynanan A Grubu maçında Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 23-16 geride tamamladı.

Soyunma odasına 1 sayı farkla (39-38) önde giden Aris, dengeli geçen üçüncü periyodu 59-57 üstün bitirdi.

Dördüncü çeyreğe iyi başlayan ve farkı çift haneye çıkaran (62-72) Bahçeşehir Koleji, son periyottaki etkili hücum performansıyla sahadan 86-76 galip ayrıldı.

Matt Mitchell 16, Tyler Cavanaugh 14, Mateusz Ponitka ve Malachi Flynn ise 13'er sayıyla oynadı.

Bu sonuçla 6. galibiyetini elde eden Bahçeşehir Koleji, grubunda liderliğini sürdürdü.

