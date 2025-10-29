CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko'nun eski basketbolcusu Nick Calathes Partizan'a transfer oldu!

Fenerbahçe Beko'nun eski basketbolcusu Nick Calathes Partizan'a transfer oldu!

Basketbol Avrupa Ligi ekiplerinden Partizan, bir dönem Fenerbahçe Beko'da da forma giyen 36 yaşındaki ABD asıllı Yunan oyun kurucu Nick Calathes'i kadrosuna kattı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 15:36 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 16:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko'nun eski basketbolcusu Nick Calathes Partizan'a transfer oldu!

Sırp kulübünden yapılan açıklamada, "Daha önce Monaco, Panathinaikos ve Fenerbahçe'nin de formasını giyen Nick Calathes, Partizan'ın yeni transferi oldu." denildi.

Avrupa Ligi'nden yapılan paylaşımda ise "Gerçek bir Avrupa Ligi efsanesi olan Nick Calathes, Sırp ekibi Partizan ile güçlerini birleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Calathes, Fenerbahçe Beko'da 2022 ile 2024 yılları arasında forma giyerken birer kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Deneyimli basketbolcu, son olarak Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa ekibi Monaco'da forma giyiyordu.

ABD'nin Florida eyaletinde dünyaya gelen Calathes'in hem Yunanistan hem de ABD vatandaşlığı bulunuyor.

Panathinaikos formasını 2009 ile 2012 yılları arasında giyen Calathes, burada Zeljko Obradovic'in yönetiminde Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

G.Saray'a Singo müjdesi!
Kuruluş Orhan-REKLAM
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Anne ve baba için kurtarma çalışmaları sürüyor
Alanyaspor Bursa'da turladı!
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Köln-Bayern Münih maçı canlı izle! Köln-Bayern Münih maçı canlı izle! 16:29
Real Madrid UEFA'dan tazminat talep edecek! Real Madrid UEFA'dan tazminat talep edecek! 16:24
Kupada 8 maç bitti! Sonuçlar... Kupada 8 maç bitti! Sonuçlar... 16:21
Arsenal-Brighton maçı CANLI izle! Arsenal-Brighton maçı CANLI izle! 15:30
Nick Calathes'in yeni takımı belli oldu! Nick Calathes'in yeni takımı belli oldu! 15:35
Wolverhampton-Chelsea maçı detayları! Wolverhampton-Chelsea maçı detayları! 15:44
Daha Eski
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor! Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor! 15:50
Newcastle United-Tottenham maçı detayları! Newcastle United-Tottenham maçı detayları! 15:59
Montella'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı! Montella'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı! 16:20
Antalyaspor-Bursaspor maçı detayları! Antalyaspor-Bursaspor maçı detayları! 13:35
Şampiyonlar Ligi hesabından Osimhen paylaşımı! Şampiyonlar Ligi hesabından Osimhen paylaşımı! 13:36
Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! İlk 10 haftada... Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! İlk 10 haftada... 13:52