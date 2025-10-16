CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Çok daha iyi efor sarf ettik. Savaştık, savaştık ve savaştık

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Çok daha iyi efor sarf ettik. Savaştık, savaştık ve savaştık

Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-73 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok iyi savaşarak galibiyet aldıklarını söyledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 23:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Çok daha iyi efor sarf ettik. Savaştık, savaştık ve savaştık

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, " Takımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Çok daha iyi efor sarf ettik. Savaştık, savaştık ve savaştık. Bunu söylediğime, konuştuğumuza bile inanamıyorum. Gardlarımız iyi kararlar aldı. Birinci çeyrekte 9 top kaybımız vardı ve iyi değildik ama bizim için iyi bir galibiyet oldu." diye konuştu.

İlk çeyrekte savunmada değil hücumda problem yaşadıklarını aktaran tecrübeli başantrenör, "İlk çeyrekte sorunumuz savunmada değildi hücumdan dolayıydı. 9 top kaybından rakibimiz 11 sayı üretti. Sahada yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor. Bu sezon özellikle sakat olanları limitli oynatmaya çalışıyoruz. Çok idmana vakitleri yok. Sağlıklı oldukları an oynamaya hazırlanıyorlar. Doktorlarla beraber ne kadar süre alacaklarını belirliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak
F.Bahçe 2. yarıda coştu!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
CANLI ANLATIM | Soykırımcı İsrail Lübnan'da 5 şehri bombalıyor!
Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco...
Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Millilerimiz Macaristan’a yenildi A Millilerimiz Macaristan’a yenildi 23:37
Jasikevicius: Çok daha iyi efor sarf ettik! Jasikevicius: Çok daha iyi efor sarf ettik! 23:07
F.Bahçe uzatmada kazandı! F.Bahçe uzatmada kazandı! 22:47
F.Bahçe 2. yarıda coştu! F.Bahçe 2. yarıda coştu! 22:38
Beşiktaş BOA ilk galibiyetini aldı! Beşiktaş BOA ilk galibiyetini aldı! 22:36
Ç. Rizespor-Trabzonspor maçına deplasman yasağı! Ç. Rizespor-Trabzonspor maçına deplasman yasağı! 21:52
Daha Eski
F.Bahçe scout ekibiyle yollarını ayırdı F.Bahçe scout ekibiyle yollarını ayırdı 21:04
Antalyaspor'dan hakem açıklaması! Antalyaspor'dan hakem açıklaması! 21:01
Hacıosmanoğlu Gravina'yı ziyaret etti Hacıosmanoğlu Gravina'yı ziyaret etti 20:02
Millilerimiz çeyrek final maçını kaybetti Millilerimiz çeyrek final maçını kaybetti 20:01
Havvanur Kethüda’dan Trabzonspor’a ziyaret Havvanur Kethüda’dan Trabzonspor’a ziyaret 19:58
Başakşehir'den Mbappe paylaşımı! Başakşehir'den Mbappe paylaşımı! 19:53