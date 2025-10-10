Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız | CANLI

EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Sırp ekibi Kızılyıldız'ı ağırlıyor. EuroLeague'in son şampiyonu sarı lacivertli ekip, sezonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u 96-77 mağlup ederken ikinci haftada Litvanya'nın Zalgiris takımına 84-81 kaybetmişti. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR
1. Çeyrek (Oynanıyor): Fenerbahçe Beko 14-21 Kızılyıldız
FENERBAHÇE BEKO-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçı 10 Ekim Cuma günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.