CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız | CANLI

Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız | CANLI

EuroLeague'de heyecan 3. haftasında kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon dev turnuvada mutlu sona ulaşarak kupayı müzesine götüren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Sırp ekibi Kızılyıldız'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın skorunu haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 20:33 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 21:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız | CANLI

EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Sırp ekibi Kızılyıldız'ı ağırlıyor. EuroLeague'in son şampiyonu sarı lacivertli ekip, sezonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u 96-77 mağlup ederken ikinci haftada Litvanya'nın Zalgiris takımına 84-81 kaybetmişti. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR

1. Çeyrek (Oynanıyor): Fenerbahçe Beko 14-21 Kızılyıldız

FENERBAHÇE BEKO-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçı 10 Ekim Cuma günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak
Montella: Dersimize çalıştık
DİĞER
Galatasaray, aradığı 10 numarayı Süper Lig'de buldu! Okan Buruk beğeniyor...
Başkan Erdoğan'dan baba ocağı Rize'de İsrail'e uyarı: Tekrarı olursa bedeli olur!
F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia!
İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Takım zemini ve stadı inceledi A Milli Takım zemini ve stadı inceledi 19:56
"NBA Avrupa" projesi için tarihi görüşme! "NBA Avrupa" projesi için tarihi görüşme! 19:49
Kupa Ziraat Bankkart'ın! Kupa Ziraat Bankkart'ın! 19:46
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Trabzonspor'dan KAP açıklaması! 19:36
Fatih Terim için sürpriz iddia! Fatih Terim için sürpriz iddia! 18:40
F.Bahçe Beko-Kızılyıldız | CANLI F.Bahçe Beko-Kızılyıldız | CANLI 18:19
Daha Eski
Montella: Dersimize çalıştık Montella: Dersimize çalıştık 17:48
Eylül ayının en iyisi Hull City'li Mcburnie oldu! Eylül ayının en iyisi Hull City'li Mcburnie oldu! 16:46
Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! 16:30
Ozan Kabak sahalara döndü! Ozan Kabak sahalara döndü! 16:11
Brezilya Güney Kore'yi farklı mağlup etti Brezilya Güney Kore'yi farklı mağlup etti 16:08
Euroleague’den “NBA Europe” açıklaması! Euroleague’den “NBA Europe” açıklaması! 16:04