Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran maçı yerinden takip etti!

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç'u mağlup ederek sarı-lacivertlilerin 38. Başkanı olan Sadettin Saran, takımının Beşiktaş GAİN'e karşı oynadığı 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini takip etmek için Sinan Erdem Spor Salonu'na giriş yaptı.

Sadettin Saran, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Harun Erdenay ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte mücadeleyi protokol tribününden takip etti.