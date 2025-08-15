Almanya Türkiye maçı CANLI İZLE | Almanya - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası

A Milli Erkek Basketbol Takım'ımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası için hazırlık maçlarına devam ediyor. SAP Garden'da Almanya'nın konuğu olan 12 Dev Adam, Litvanya'ya 91-70 mağlup olmasının ardından Almanya karşısında alacağı galibiyet ile moral bulmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı detayları merak ediliyor. Peki Almanya - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya - Türkiye basketbol maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa 3.'lük Maçı - Final Maçı ise 16 Ağustos Cumartesi günü 19.00 - 21.45 saatlerinde SAP Garden'da oynanacak.

ALMANYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

A Milli Takım'ın Turkish Airlines DBB Süper Kupası'nda katılacağı turnuvanın programı şöyle:

15 Ağustos Cuma: 19.00 Almanya-Türkiye | 21.45 Sırbistan-Çekya

16 Ağustos Cumartesi: 19.00 Üçüncülük maçı | 21.45 Final