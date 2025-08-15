CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Almanya Türkiye maçı CANLI İZLE | Almanya - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası

Almanya Türkiye maçı CANLI İZLE | Almanya - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçında Almanya'nın konuğu olacak. Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa kapsamında sahaya çıkacak 12 Dev Adam, SAP Garden'da oynanacak karşılaşmada parkeye galibiyet parolasıyla çıkacak. Maçın yayın bilgisi merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Almanya - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 13:26 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 13:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Almanya Türkiye maçı CANLI İZLE | Almanya - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası

A Milli Erkek Basketbol Takım'ımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası için hazırlık maçlarına devam ediyor. SAP Garden'da Almanya'nın konuğu olan 12 Dev Adam, Litvanya'ya 91-70 mağlup olmasının ardından Almanya karşısında alacağı galibiyet ile moral bulmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı detayları merak ediliyor. Peki Almanya - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya - Türkiye basketbol maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa 3.'lük Maçı - Final Maçı ise 16 Ağustos Cumartesi günü 19.00 - 21.45 saatlerinde SAP Garden'da oynanacak.

ALMANYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

A Milli Takım'ın Turkish Airlines DBB Süper Kupası'nda katılacağı turnuvanın programı şöyle:

15 Ağustos Cuma: 19.00 Almanya-Türkiye | 21.45 Sırbistan-Çekya

16 Ağustos Cumartesi: 19.00 Üçüncülük maçı | 21.45 Final

Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti...
F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! İspanyol ekipleriyle görüşüyor
DİĞER
Efsane yarışma programı yarın akşam ekranlarda!
Başkan Erdoğan El Cezire'ye yazdı: "Gazze'nin kaybedecek vakti yok"
Forvette kim oynayacak? İşte Buruk'un 11'i
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Turan'dan özür açıklaması! Arda Turan'dan özür açıklaması! 14:08
Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! 13:58
Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i 13:40
Almanya - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda? Almanya - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda? 13:26
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın bilgisi! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın bilgisi! 13:03
G.Saray - F. Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray - F. Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı! 12:23
Daha Eski
Romulo'nun transferini resmen açıklandı! Romulo'nun transferini resmen açıklandı! 12:06
Taylan Bulut kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Taylan Bulut kimdir? Kaç yaşında ve nereli? 11:48
F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! İspanyol ekipleriyle görüşüyor F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! İspanyol ekipleriyle görüşüyor 11:28
Rennes - Marsilya maçı hangi kanalda? Rennes - Marsilya maçı hangi kanalda? 11:26
Villarreal - Real Oviedo maçı hangi kanalda? Villarreal - Real Oviedo maçı hangi kanalda? 11:20
Girona - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? Girona - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? 11:15